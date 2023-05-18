«Майскую прогулку» в Екатеринбурге из-за пожаров перенесли на 4 июня

«Майскую прогулку» перенесли с 21 мая на 4 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Майскую прогулку» с 21 мая перенесли на 4 июня. Об этом сообщил профессор УрФУ, основавший прогулку, Виктор Гроховский.

- К сожалению, в связи с тем, что в области сохраняется противопожарный режим, было принято решение перенести проведение прогулки, чтобы мероприятие было безопасным для участников, - рассказал Виктор Гроховский.

Организаторы уточняют, что повторно проходить регистрацию на новую дату участникам не нужно.

- Если кто-то из оплативших участников не может пройти выбранный маршрут в новую дату, нужно написать в сообщения группы «Майской прогулки» во «Вконтакте», где расскажут об условиях переноса или возврата платежа, - добавили в пресс-службе «Майской прогулки».

4 июня для участников также останется пять маршрутов от 10 до 50 км на выбор. Старт акции начинается от площади перед Дворцом игровых видов спорта (ДИВС), Олимпийская набережная, д. 3. Акция начнется в 7:00, а стартовать участники смогут до 21:00. Подробнее о маршрутах и о том, как зарегистрироваться, вы можете прочитать здесь.

Ранее перенести 40-ю «Майскую прогулку» организаторам акции порекомендовали власти Свердловской области. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев отметил, что при сложившейся ситуации с пожарами в регионе организатор не сможет обеспечить безопасность граждан на маршрутах во время мероприятия.

Напомним, крупные пожары в регионе начали бушевать еще в конце апреля и продолжались все майские праздники. По данным на 9:00 18 мая, в Свердловской области действует 28 пожаров площадью 3,6 тысячи гектаров.

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