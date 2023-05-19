Конец недели будет теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потеплеет до +27 градусов. Потепление, согласно данным Уральского гидрометцентра, ожидается уже на этой неделе.

Так, 19 мая, в пятницу, в дневное время ожидается от +18 до +23 градусов.

В субботу, 20 мая, ожидается ночью +3…+8 градусов, днем +20…+25 градусов.

В воскресенье, 21 мая, в ночное время столбики термометров покажут +4…+9 градусов, в дневное +22…+27 градусов.

Дождей в ближайшие три дня не обещают.

Напомним, ранее синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. По данным специалистов, дымка над регионом задержится как минимум до 23 мая.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru