Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

Смог на Среднем Урале держится из-за лесных пожаров, которые накрыли область еще в начале мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики уральского Гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. По данным специалистов, дымка над регионом задержится как минимум до 23 мая.

- С 20:00 17 мая до 20:00 23 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - уточнили специалисты.

Напомним, что смог на Среднем Урале держится из-за лесных пожаров, которые накрыли область еще в начале мая.

Ранее президент России Владимир Путин дал несколько поручений премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы помочь погорельцам, лишившихся жилья в мае из-за лесных пожаров.