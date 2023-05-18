Свердловских ветеранов бесплатно отправят в круиз и санатории

45 человек смогут отправиться в путешествие на теплоходе по маршруту «Пермь-Волгоград-Пермь» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 150 свердловских ветеранов труда смогут отправиться в круиз и санатории летом 2023 года. Они стали участниками проекта по оздоровлению. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

- Более 70 членов Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров в течение лета и осени пройдут курс оздоровления в санаториях «Соколиный камень» и «Курьи», - рассказали в департаменте.

Еще 45 человек смогут отправиться в путешествие на теплоходе по маршруту «Пермь-Волгоград-Пермь». В программу поездки вошли экскурсии по городам, посещение исторических мест и встречи с членами местных ветеранских организаций.

Уже в апреле и мая больше 30 пенсионеров из Свердловской области съездили в санаторий «Озеро Чусовское». Пожилые люди посещали врачей и лечебные процедуры. Проект реализуется благодаря субсидиям из областного бюджета при поддержке министерства социальной политики.

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