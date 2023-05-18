В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девочки

Ребенка нашли полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершены поиски 14-летней девочки, пропавшей в СНТ «Авиатор». Ее нашли сотрудники полиции. Ребенка обнаружили живым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Несовершеннолетняя девочка найдена сотрудниками полиции. Доставлена в территориальный ОВД. Все обстоятельства выясняются, - рассказали в областном МВД.

Ранее в свердловском поселке Нейво-Рудянка начались поиски 27-летнего мужчины. О местонахождении Александра Молчанова ничего не известно с 13 мая. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синий свитер с орнаментом, темно-зеленые спортивные штаны, бело-коричневые мокасины и красную кепку. Сейчас поисками Александра Молчанова занимаются волонтеры и полицейские.

- Приметы – рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, пострижен коротко, - рассказали волонтеры.

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