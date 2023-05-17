В свердловском поселке пропал 27-летний мужчина

В день исчезновения на мужчине была красная кепка. Фото: «ЛизаАлерт»

В свердловском поселке Нейво-Рудянка начались поиски 27-летнего мужчины. О его местонахождении ничего не известно с 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, пострижен коротко, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синий свитер с орнаментом, темно-зеленые спортивные штаны, бело-коричневые мокасины и красную кепку. Сейчас поисками Александра Молчанова занимаются волонтеры и полицейские.

Если вам известно, где сейчас находится мужчина, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» по номеру 89536069887. Также со всей информацией вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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