В Екатеринбурге построят духовно-просветительский центр у Ново-Тихвинского монастыря

Такие данные были опубликованы на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге согласовали строительство духовно-просветительского центра, который может расположиться в сквере возле Ново-Тихвинского женского монастыря на улице Декабристов. Экспертиза на строительство получила положительное заключение.

Такие данные были опубликованы на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Этот центр предназначен для проведения собраний, семинаров для верующих. Согласно эскизному проекту, центр представляет собой одноэтажное здание с цокольным этажом.

Напомним, в Екатеринбурге на форуме «100+» в октябре прошлого года показали, как будет строиться «Екатеринбург-Сити» - квартал с небоскребами у Макаровского моста. Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году.