Глава Екатеринбурга подарил участнику спецоперации на Украине сертификат на отдых в санатории

По словам градоначальника, Евгений Владимирович занимается авиационной разведкой. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подарил участнику спецоперации на Украине сертификат на отдых в санатории. По словам градоначальника, Евгений Владимирович занимается авиационной разведкой. Мужчина побывал уже в двух боевых командировках.

- Он награжден медалью «За проявленную доблесть» III степени. Был очень рад крепко пожать ему руку, сказать добрые слова – и вручить сертификат на отдых в хорошем санатории для него и его супруги. С оплатой проезда до места лечения и обратно, - написал мэр уральской столицы в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском похоронили 45-летнего Александра Козлова, который погиб во время спецоперации на Украине. Церемония прощания с бойцом состоялась 18 мая на Аллее славы.