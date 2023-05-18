В Каменске-Уральском похоронили 45-летнего мужчину, погибшего на спецоперации на Украине

Мужчина погиб, прикрывая своих товарищей. Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском похоронили 45-летнего Александра Козлова, который погиб во время спецоперации на Украине. Церемония прощания с бойцом состоялась 18 мая на Аллее славы.

- Срочную службу наш земляк проходил в войсках связи в Северной Осетии. За высокую боеспособность был отмечен нагрудным знаком «Гвардия». 28 сентября прошлого года был мобилизован для участия в СВО, - уточнили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Мужчина погиб, прикрывая своих товарищей от вражеского дрона-камикадзе, уралец принял основной удар на себя. Это произошло 4 мая возле станции Кременная в ЛНР. Посмертно его наградили орденом Мужества. У мужчины осталась жена и трое детей.

- Настоящий воин, настоящий герой. Ценой собственной жизни он защитил других. Время расставит все по своим местам, и победа будет за нами, - заявил глава города Алексей Герасимов.