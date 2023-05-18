Угрозы распространения пожара на строения нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе аэропорта Кольцово вспыхнула сухая трава. Огонь распространился на площади в один гектар. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 18 мая в 15:41 по местному времени.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу улица Бахчиванджи. Угрозы распространения пожара на строения нет. На месте работают три единицы спецтехники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что браконьеры могут быть причастными к лесным пожарам, которые бушуют в регионе с начала мая. Как оказалось, многие рыбаки устремились ловить щук.

- Это обстоятельство как магнит притягивает к нашим речкам браконьеров, которые ночами устраивают рыбалку «пауками», разводя при этом костры. Чаще всего именно они и являются виновниками новых очагов пожаров, - написал Евгений Писцов в своем Telegram-канале.