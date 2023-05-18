Мэр Березовского обвинил браконьеров в природных пожарах

По его словам, сейчас главная задача – это исключить доступ рыбаков к рекам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что браконьеры могут быть причастными к лесным пожарам, которые бушуют в регионе с начала мая. Как оказалось, многие рыбаки устремились ловить щук.

- Это обстоятельство как магнит притягивает к нашим речкам браконьеров, которые ночами устраивают рыбалку «пауками», разводя при этом костры. Чаще всего именно они и являются виновниками новых очагов пожаров, - написал Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас главная задача – это исключить доступ рыбаков к таким местам, с нарушителями будут бороться с помощью специальных постов.

Ранее стало известно, что в поселке Тюльгаш под Нижними Сергами пожарные задержали поджигателя леса. Спасатели выехали на тушение сухой травы, как оказалось, огонь распространился на площади в 270 гектаров.