Огонь распространился на площади в 270 гектаров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Тюльгаш под Нижними Сергами пожарные задержали поджигателя леса. Спасатели выехали на тушение сухой травы, как оказалось, огонь распространился на площади в 270 гектаров, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 17 мая в 12:03 по местному времени.

- В 17:35 огнеборцы локализовали пожар. В 20:19 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 22 человека и шесть единиц техники. Угрозы распространения огня на леса и населенные пункты нет, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 17 мая в 12:03 по местному времени. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По оперативной информации, злоумышленника задержали на месте, а позже передали правоохранительным органам. Теперь в обстоятельствах происшествия предстоит разобраться следственным органам.

Ранее стало известно, что две трети лесных пожаров на территории Екатеринбурга с начала мая 2023 года начались из-за поджогов. Об этом официально на заседании Гордумы заявил заместитель начальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

- По количеству произошедших лесных пожаров на сегодняшний день их количество составило 18. Из них по 12 материалам доследственных проверок документы переданы в отделы полиции, в связи с тем, что их причиной послужил поджог, - рассказал Павел Пенягин.