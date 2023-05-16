Из-за постоянных лесных пожаров в Свердловской области города укутал смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две трети лесных пожаров на территории Екатеринбурга с начала мая 2023 года начались из-за поджогов. Об этом официально на заседании Гордумы заявил заместитель начальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

- По количеству произошедших лесных пожаров на сегодняшний день их количество составило 18. Из них по 12 материалам доследственных проверок документы переданы в отделы полиции, в связи с тем, что их причиной послужил поджог, - рассказал Павел Пенягин.

При этом, представитель МЧС заявил, что, возможно, поджоги были совершены без цели нанесения ущерба горожанам и бизнесу.

Отметим, что, по мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главной причиной пожаров в регионе является неосторожное обращение с огнем.

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