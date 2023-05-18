В Нижнем Тагиле пройдут Всероссийские игры по футболу «Стальная воля» для людей с ОВЗ

В турнире участвуют спортсмены с ампутированными конечностями. Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ выступил генеральным спонсором соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Более 500 спортсменов из 30 регионов России поборются за победу на спортивных площадках Нижнего Тагила.

С 6 по 10 июня в Нижнем Тагиле состоится первый этап Всероссийских соревнований. География участников: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Новосибирская области, республики Дагестан и Башкортостан, другие субъекты РФ. При поддержке ЕВРАЗа для команд созданы комфортные условия проживания, будет организован трансфер к месту соревнований, пять спортивных площадок обустроены согласно правилам безопасности и адаптивного футбола.

От Нижнего Тагила за победу поборются четыре команды, в том числе сборная по футболу на электроколясках «Шаг вперед», люди с интеллектуальными нарушениями, глухие и ампутанты. Матчи первого этапа пройдут в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на поле школы № 64, на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Для болельщиков будет организовано движение автобусов до площадок соревнований. Вход свободный.

- ЕВРАЗ уже во второй раз оказывает поддержку в проведении соревнований по футболу среди людей с ОВЗ, – сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Я искренне восхищаюсь силой воли участников турнира, их стремлением к победе и преодолению ограничений. Жду на соревнованиях жителей Нижнего Тагила, которые придут поддержать футболистов и оценить их мастерство.

Сборная Нижнего Тагила выступает в футболе на колясках. Фото: ЕВРАЗ

- «Стальная воля» – это не только яркие голы, очки и решающие секунды! Это проект, который позволяет людям больше и чаще общаться, тесно взаимодействуя между собой и демонстрируя при этом искреннюю любовь к жизни и футболу, – отмечает руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин.

После матчей в Нижнем Тагиле соревнования пройдут в начале сентября в Казани, а итоговый турнир состоится в Сочи.

В этом году в фестивале принимают участие представители пяти федераций спорта лиц с ОВЗ: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет. Соревнование включает такие дисциплины, как футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, ампутантов, лиц с интеллектуальными нарушениями, слепых, трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество.