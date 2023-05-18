В Екатеринбурге на все лето закроют движение по участку улицы Учителей

На участке будут производиться работы по модернизации участка тепловой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на все лето закроют движение транспорта по участку улицы Учителей. Ограничения на отрезке от Июльской до Сулимова будут действовать с 1 июня по 30 августа.

- На участке будут производиться работы по модернизации участка тепловой сети. Работы проведет ООО «ЖБИ 2020». Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья, на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина, где 15 мая стартовали работы по строительству тепловой сети.

Проезд будет перекрыт до 30 июня. Строители установят дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.