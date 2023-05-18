Строители установят дорожные знаки и указатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья, на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина, где 15 мая стартовали работы по строительству тепловой сети.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Проезд будет перекрыт до 30 июня. Строители установят дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
Ранее планировалось, что работы будут закончены к 18 июня.
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