Строители установят дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья, на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина, где 15 мая стартовали работы по строительству тепловой сети.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Проезд будет перекрыт до 30 июня. Строители установят дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Ранее планировалось, что работы будут закончены к 18 июня.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru