Депутат гордумы Екатеринбурга передал квадрокоптер командиру артиллеристов

Депутат продолжит поддерживать артиллеристов Фото: соцсети Алексея Вихарева

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал квадрокоптер командиру артиллеристов Максиму, который приехал в столицу Урала в непродолжительный отпуск из зоны СВО.

Как рассказал в соцсетях Алексей Вихарев, Максим в сентябре прошлого года был мобилизован в учебный центр в Елани. До этого работал руководителем пресс-службы свердловского отделения партии «Единая Россия».

- Очень мне понравился его основательный подход, внимание к деталям и забота о своих подчиненных. Это дорогого стоит, когда командир делает все возможное, - написал депутат. - Попросил его составить список того, что требуется, буду продолжать поддерживать их.

Отметим, что ранее Алексей Вихарев закупил и передал артиллеристам в том числе военные термосы, бензопилы, бинокли, ноутбук, а также комплект для подключения к спутниковому интернету, радиостанцию, бинокли, рации.

- Все оборудование, которое мы получили, стараемся использовать максимально, - рассказал командир батареи Максим.

Напомним, ранее Алексей Вихарев закупил для бойцов в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные скобы, колуны и кувалды, а также домкрат, масло для дизельных двигателей и оружейное масло. В посылку помимо этого вошли моющие средства для посуды и полов, губки и влажные салфетки.

С весны прошлого года депутат закупил оборудования, снаряжения и медикаментов для бойцов в зону СВО на общую сумму более 36 миллионов рублей.

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