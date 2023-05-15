Фото: telegram-канал Алексея Вихарева
Депутат гордумы Екатеринбурга отправил гуманитарную помощь в зону СВО. О помощи Алексея Вихарева попросил командир роты.
- У Владимира 80 человек в подчинении. Пока он был в отпуске, позвонил мне и попросил их поддержать, - написал депутата в своем telegram-канале.
Алексей Вихарев закупил для бойцов шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные скобы, колуны и кувалды, а также домкрат, масло для дизельных двигателей и оружейное масло. В посылку помимо этого вошли моющие средства для посуды и полов, губки и влажные салфетки.
В посылке также была гуманитарная помощь и брелоки-талисманы от детей из гимназии № 99. Бойцы уже получили ее.
Напомним, ранее Алексей Вихарев отправил посылку мобилизованным артиллеристам.
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