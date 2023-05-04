Депутат Гордумы Екатеринбурга отправил посылку мобилизованным артиллеристам

Фото: страница во «ВКонтакте» Алексея Вихарева

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил посылку мобилизованным артиллеристам. Они сейчас находятся на передовой

- Груз до них шел долго, - написал Алексей Вихарев на своей странице во «ВКонтакте». - Недавно написали, что получили тепловизор и жгуты типа турникет. Поблагодарили

Напомним, ранее Алексей Вихарев помог артиллеристам, отправив им квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления. Также депутат передавал для бригады мобилизованных связистов техническое оборудование и теплые вещи.

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