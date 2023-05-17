В Кировграде пропала 7-летняя девочка

Ребенок был одет в спортивные штаны, водолазку и кроссовки. Фото: «Прорыв»

В Кировграде начались поиски пропавшей семилетней девочки. О местонахождении Анны-Марии Стахеевой ничего не известно с 17 мая. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».

- Приметы – рост 140 сантиметров, среднего телосложения, глаза карего цвета, волосы русые, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, спортивные штаны красного цвета и розовые кроссовки. Поисками ребенка занимаются волонтеры «Прорыва» и сотрудники полиции.

Если вам известно, где находится девочка, сообщите об этом волонтеру Наталье по номеру 890000440220 или волонтеру Игорю по номеру 89623165542. Также вы можете обратиться в полицию Кировограда, набрав 83435744112 или 112.

Ранее в свердловском поселке Нейво-Рудянка ищут 27-летнего мужчину. О его местонахождении ничего не известно с 13 мая.

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