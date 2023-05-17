Пенсионерка-инвалид из Серова подарила аферистам больше 370 тысяч рублей

На данный момент МВД города проводит оперативно-розыскные и проверочные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове пенсионерка-инвалид стала жертвой мошенников. Она хотела подзаработать на инвестиционной платформе, но потеряла больше 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

11 мая женщина пришла в полицию и рассказала, что ее обманули аферисты. По ее словам, в интернете свердловчанке приглянулась реклама об инвестициях. Она зарегистрировалась на предложенном сайте. Тогда ей стали звонить специалисты и предлагать помощь. Мошенники помогли женщине сделать первый взнос на 9,5 тысяч рублей.

- Впоследствии, оформив кредит, а также кредитную карту, женщина сняла денежные средства и перевела их на счета, продиктованные злоумышленниками - более 370 тысяч рублей, наивно полагая, что переводит деньги на свой инвестсчет, который должен был (по словам «специалистов») постоянно увеличиваться, - рассказали в полиции.

На данный момент МВД города проводит оперативно-розыскные и проверочные мероприятия. Мошенников пытаются найти.

По той же схеме мошенники выманили больше двух миллионов у другой жительницы Серова. Женщина также обратилась в полицию за помощью.

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