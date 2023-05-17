Жительница Серова отдала мошенникам больше двух миллионов рублей

Мошенники выманили у женщины больше двух миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Серова, желая заработать на бирже, отдала мошенникам больше двух миллионов рублей. Объявление аферистов она нашла в интернете. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

Накануне 12 мая женщина 48 лет обратилась в полицию города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам серовчанки, в интернете она увидела рекламу инвестиционного проекта. Ее заинтересовало предложение о пассивном заработке, тогда женщина зарегистрировалась на сайте.

Позже с свердловчанкой связался менеджер. Он помог установить женщине программу, при помощи которой та могла бы инвестировать. Тогда для начала надо было перевести на «торговую платформу» 9,5 тысяч рублей.

- Абсолютно поверив в возможность так быстро заработать, не прилагая при этом никаких усилий, женщина все больше погружалась в «работу», причем уже с разными интернет- специалистами. Она оформила в онлайн- режиме кредиты: на сумму свыше одного миллиона рублей, затем на сумму около 225 тысяч рублей, затем – на сумму 720 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Каждый перевод производился по номеру телефона. Всего в общей сумме женщина подарила злоумышленникам 2,1 миллиона рублей. Свердловчанка поняла, что ее обманули только после того, как не смогла вернуть средства. Полиция Серова начала проводить проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

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