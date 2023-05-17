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НовостиОбщество17 мая 2023 16:15

В Свердловскую область придут заморозки

В некоторых районах региона температура опустится до отрицательных отметок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В некоторых районах региона температура опустится до отрицательных отметок

В некоторых районах региона температура опустится до отрицательных отметок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 18 мая в Свердловскую область придут заморозки, об этом предупредили синоптики из уральского Гидрометцентра. По их данным, в некоторых районах региона температура опустится до отрицательных отметок.

- Ночью 18 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов, - говорится в сообщении Гидромецентра.

Ранее стало известно, что синоптики уральского Гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. По данным специалистов, дымка над регионом задержится как минимум до 23 мая.

- С 20:00 17 мая до 20:00 23 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - уточнили специалисты.