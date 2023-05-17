В поселке Буланаш вспыхнул склад готовой продукции в промзоне

В тушении пожара участвуют восемь единиц техники и 24 человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Буланаш под Артемовским вспыхнул склад готовой продукции в промзоне. Сообщение о возгорании на улице Трудоармейской поступило на пульт дежурного в 19:23 по местному времени.

- Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Самостоятельно оттуда эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют восемь единиц техники и 24 человека, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пока что пожар не локализован, однако спасатели прилагают все усилия для этого.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за церковной свечки случился пожар в квартире в жилом доме на Ломоносова. Инцидент произошел утром 17 мая. По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.