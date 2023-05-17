В Нижнем Тагиле из-за церковной свечки случился пожар в квартире жилого дома

По сообщениям спасателей, пенсионерка оставила свечку без присмотра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле из-за церковной свечки случился пожар в квартире в жилом доме на Ломоносова. Инцидент произошел утром 17 мая. По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.
По сообщениям спасателей, пенсионерка оставила свечку без присмотра, а когда почувствовала запах дыма, комната уже была объята пламенем.
- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава. Звеном газодымозащитной службы спасены четыре человека по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы справиться с возгоранием, в квартире пострадала отделка и мебель.