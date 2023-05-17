Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 11:26

В Нижнем Тагиле из-за церковной свечки случился пожар в квартире жилого дома

Огонь распространился на площади в 15 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По сообщениям спасателей, пенсионерка оставила свечку без присмотра

По сообщениям спасателей, пенсионерка оставила свечку без присмотра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за церковной свечки случился пожар в квартире в жилом доме на Ломоносова. Инцидент произошел утром 17 мая. По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.

По сообщениям спасателей, пенсионерка оставила свечку без присмотра, а когда почувствовала запах дыма, комната уже была объята пламенем.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава. Звеном газодымозащитной службы спасены четыре человека по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы справиться с возгоранием, в квартире пострадала отделка и мебель.