В Свердловской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Ликвидированы крупные возгорания в Сухом Логу, в Березовском и Артемовском городских округах, а также в Пышминском и Верхотурском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 16 мая потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

В том числе ликвидированы крупные пожары в Сухом Логу, в Березовском и Артемовском городских округах, а также в Пышминском и Верхотурском районах.

По данным на утро, 17 мая в регионе действуют 25 природных пожаров, из них 11 локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

- Специалисты авиалесоохраны и лесничеств продолжают контролировать пожарную ситуацию в лесах и оперативно ликвидировать возгорания, - рассказали в департаменте информполитики.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая авиация сейчас борется с огнем в Свердловской области.

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