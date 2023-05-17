В Екатеринбурге полиция нагрянула в логопарк «Кольцовский»

Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений законодательства мигрантами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 17 мая полиция нагрянула в логопарк «Кольцовский». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

- В данном районе проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции «Нелегальный мигрант», - рассказали в полиции.

Также там отметили, что рейд направлен на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.

Напомним, ранее в Железнодорожном районе 23 марта полицейские проверили 705 мигрантов. На 36 человек составили протоколы, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ». Им грозило выдворение из России.

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