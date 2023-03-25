В Железнодорожном районе полицейские проверили больше 700 мигрантов

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Железнодорожном районе 23 марта полицейские проверили 705 мигрантов. На 36 человек составили протоколы, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ». В отношении них будет рассмотрен вопрос о выдворении из России.

- Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактической операции «Улица-мигрант», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Особое внимание было уделено охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, а также ситуации, сложившейся вокруг несанкционированной торговли.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские проверили также торговые центры, 116 торговых павильонов и прилавков, торговые помещения на Бебеля, кафе на Пехотинцев, а также стойплощадки на Космонавтов и Завокзальной.

Помимо прочего, сотрудники полиции составили 18 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

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