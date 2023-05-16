В Екатеринбурге полицейские штрафуют бизнесменов за незаконные аттракционы в центре города

На территории Исторического сквера заметили предпринимателя, организовавшего торговлю без разрешения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские составили протоколы на предпринимателей, которые вели незаконную деятельность в центре города. Так, силовики заметили на территории Ленинского района бизнесмена, который без разрешения установил несколько ларей для мороженого и аттракцион «Лопни шарик».

- 13 мая было проведено мероприятие по пресечению незаконной торговой и развлекательной деятельности на территории Исторического сквера. Оборудование изъято на ответхранение. В дальнейшем планируется регулярное проведение подобных мероприятий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге на Плотинке полиция разогнала толпу людей, которая собралась на уличную дискотеку: они устроили вечеринку с громкой музыкой и танцами.

- Были отдыхающие, человек пятьдесят-шестьдесят. Играла музыка, люди танцевали. Никаких пьяных людей на Плотинке не было, никто не толкался. Были парни какие-то странные. Но ничего криминального. Сначала полиции не было. Никто не конфликтовал, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.