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НовостиОбщество16 мая 2023 15:08

В Екатеринбурге полицейские штрафуют бизнесменов за незаконные аттракционы в центре города

На территории Исторического сквера заметили предпринимателя, организовавшего торговлю без разрешения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На территории Исторического сквера заметили предпринимателя, организовавшего торговлю без разрешения

На территории Исторического сквера заметили предпринимателя, организовавшего торговлю без разрешения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские составили протоколы на предпринимателей, которые вели незаконную деятельность в центре города. Так, силовики заметили на территории Ленинского района бизнесмена, который без разрешения установил несколько ларей для мороженого и аттракцион «Лопни шарик».

- 13 мая было проведено мероприятие по пресечению незаконной торговой и развлекательной деятельности на территории Исторического сквера. Оборудование изъято на ответхранение. В дальнейшем планируется регулярное проведение подобных мероприятий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге на Плотинке полиция разогнала толпу людей, которая собралась на уличную дискотеку: они устроили вечеринку с громкой музыкой и танцами.

- Были отдыхающие, человек пятьдесят-шестьдесят. Играла музыка, люди танцевали. Никаких пьяных людей на Плотинке не было, никто не толкался. Были парни какие-то странные. Но ничего криминального. Сначала полиции не было. Никто не конфликтовал, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.