В Екатеринбурге на Плотинке полиция разогнала людей, устроивших вечеринку

Вечеринка проводилась с нарушением требований законодательства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Плотинке собралась толпа людей. Они устроили вечеринку с громкой музыкой и танцами. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читательница.
- Были отдыхающие, человек пятьдесят-шестьдесят. Играла музыка, люди танцевали. Никаких пьяных людей на Плотинке не было, никто не толкался. Были парни какие-то странные. Но ничего криминального. Сначала полиции не было. Никто не конфликтовал, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.
Однако мероприятие продлилось недолго. Как оказалось, вечеринка было несанкционированной. Поэтому спустя некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и попросили людей покинуть улицу.
- Данная вечеринка проводилась с нарушением требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с этим сотрудники полиции потребовали организаторов ее прекратить, также с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных фактов, - объяснили «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.
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