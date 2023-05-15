Такие меры призваны ограничить нахождение людей в лесах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области из-за профилактики лесных пожаров запрет на охоту продлили до 22 мая. Такие меры призваны ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных возгораний, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор.

- На всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области нарушители особого противопожарного режима продолжают получать штрафы. Так, за 14 мая в регионе провели 62 рейда, за сутки обследовано 194 территории, возбуждены восемь административных расследований.