На Урале нарушители особого противопожарного режима продолжают получать штрафы

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области нарушители особого противопожарного режима продолжают получать штрафы. Так, за 14 мая в регионе провели 62 рейда, за сутки обследовано 194 территории, возбуждены восемь административных расследований.

- Представители муниципалитетов рассказали, что по итогам дня возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, из них 40 – за несанкционированные свалки и 16 – за сжигание травы, мусора и разведение костров, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время действия особого противопожарного режима штраф составляет до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч рублей - для должностных лиц, до 2 миллионов - для юридических лиц.

Также за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность.