Власти наказали десятки свердловчан за нарушение противопожарного режима

Рейды провели сотрудники МЧС, МВД и муниципалитетов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в лесах, зонах отдыха и садовых товариществах прошли противопожарные рейды. Их провели патрульные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, МВД и муниципалитетов.

- С жителями провели беседы о недопустимости разжигания костров и сжигания мусора и вручили им памятки о мерах пожарной безопасности на садовых участках, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За 13 мая в результате 70 рейдов специалисты пожарного надзора возбудили семь административных расследований, составили 40 протоколов об административном правонарушении. Также после инспекций представителями муниципалитетов было возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 38 дел за ненадлежащее содержания территории.

Напомним, пожары в свердловской области начались в конце апреля, продлились все майские праздники. 8 мая в регионе было зарегистрировано рекордное количество пожаров – их количество достигло 67. На территории области действует особый противопожарный режим.

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Что делать, если увидел огонь в лесу

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Либо звоните по единому номеру экстренных служб 112

КОНКРЕТНО

В пожароопасный сезон в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы вне предусмотренных специально для этого местах; засорять леса отходами производства и потребления.

На участках, примыкающих к лесам, запрещается любое выжигание (хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др.).

ВАЖНО!

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций - до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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