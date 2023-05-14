В полиции рассказали, что было в канистре у мужчины, напугавшего жителей Мичуринского

Подозрительного мужчину на видео снял из окна местный житель. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент в Мичуринском, где мужчина напугал жителей. Он оставил пакет с канистрой на сухой траве, который позже задымился.

- По факту происшествия сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Личность гражданина устанавливается. По предварительной информации химвещества, находившиеся в изъятом пакете, могли предназначаться для изготовления наркотических средств, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пакет с канистрой, оставленный мужчиной, позднее задымился. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Напомним, инцидент произошел 13 мая возле дома на Широкореченская 58/1. Подозрительного мужчину из окна своей квартиры записал на видео местный житель. А позже сообщил об этом в полицию.

- Он ходил кругами у входа во двор со строительным ножом в руках. Вел себя неадекватно и искал способы, как незаметно подойти к черному пакету, лежащему на земле. Затем подходил к нему, разрезал его, чтобы посмотреть, - рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель.

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