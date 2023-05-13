Фото: ГИБДД Свердловской области

Участок свердловской трассы временно перекроют из-за съемок фильма «Исчезнувший велосипедист» с Антоном Лапенко.

- Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта на 5 километре автодороги «Арамиль - Андреевка» Сысертского района, - сообщили в ГИБДД Свердловской области. - Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заблаговременно выбирать пути объезда.

Участок трассы перекроют 13 мая с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала «Внутри Лапенко» приехал в Екатеринбург. Антон Лапенко снимается в фильме на Свердловской киностудии. Картина станет полнометражным игровым дебютом театрального режиссера Юрия Муравицкого.

В фильме также сыграют Николай Коляда и Олег Ягодин.

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