Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев попали в учебник математики в новом фильме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда сериала «Внутри Лапенко» приехал в Екатеринбург. Антон Лапенко снимается в фильме на Свердловской киностудии. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе киностудии.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Онлайн-кинотеатр START», фильм будет называться «Исчезнувший велосипедист». Картина станет полнометражным игровым дебютом театрального режиссера Юрия Муравицкого.

- Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев попали в учебник математики в новом фильме - «Исчезнувший велосипедист». Вместе им нужно решить одну задачу, - рассказывают в сообществе.

В фильме также сыграют Николай Коляда и Олег Ягодин.

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