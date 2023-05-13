Пожарные поезда СвЖД принимают активное участие в борьбе с огнем

Всего с начала мая текущего года пожарные поезда СвЖД совершили более 50 выездов Фото: СвЖД

Пожарные поезда Свердловской магистрали совместно с подразделениями МЧС России и «Авиалесоохраны» продолжают бороться с природными пожарами на территории Свердловской, Тюменской областей и Пермского края.

3, 4 и 6 мая пожарные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный и Кузино выезжали на перегоны Решеты – Флюс и Ревда – Решеты для тушения торфяников. В задачи спецсостава входила проливка пластов тлеющего торфа вдоль полосы отвода железной дороги. Пожарный поезд станции Егоршино 5, 6, 7, 10 и 11 мая работал вблизи железной дороги на перегонах Рефт – Буланаш, Рефт – Малорефтинская (ликвидировал возгорания сухой растительности), а также в районе станции Стриганово.

Пожарный поезд станции Тюмень 7 мая оказывал помощь МЧС России в тушении строений в поселке рядом со станцией Богандинская. Сразу после выполнения этой задачи спецсостав был перенаправлен на перегон Картымская – Туринский для ликвидации природного пожара вблизи полосы отвода железной дороги. В этот же день пожарный поезд станции Тобольск помогал подразделениям МЧС бороться с возгоранием в садовом товариществе вблизи о.п. 229 км. На следующий день, 8 мая, для борьбы с огнем на перегон Тобольск – Озеро Абрамовское был направлен пожарный поезд станции Демьянка.

Всего с начала мая текущего года пожарные поезда СвЖД совершили более 50 выездов, в том числе – по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных пожаров. Ликвидированы возгорания на площади свыше 80 гектаров. Израсходовано более 2 тыс. тонн воды.

Основная задача специализированного подвижного состава – локализация и предотвращение распространения возгораний вблизи полосы отвода железной дороги, защита от огня инфраструктуры и объектов магистрали, а также помощь на других объектах по запросу МЧС.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. Каждый из них имеет запас воды не менее 122 тонн (две цистерны) и пять тонн пенообразователя. На весенне-летний период в состав поездов включили 18 дополнительных цистерн. Насосы поезда способны обеспечить подачу воды для тушения пожара из расчета 50 литров в секунду на расстояние до 1 км. Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.