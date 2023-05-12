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НовостиОбщество12 мая 2023 16:25

Волонтеры рассказали подробности пропажи 71-летнего мужчины на ВИЗе

Пенсионер вышел из больницы и не вернулся
Дарья ЧИПУРИНА
Мужчина пропал 11 мая. Фото: «ЛизаАлерт»

Мужчина пропал 11 мая. Фото: «ЛизаАлерт»

Волонтеры рассказали подробности пропажи 71-летнего мужчины. Владимир Вяткин ушел из больницы 11 мая и не вернулся. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Вечером мужчина вышел из учреждения в районе ВИЗа. По словам волонтеров, Владимир Вяткин дезертировал. Свой адрес он знает, может его назвать, но самостоятельно вернуться домой не сможет. Также пенсионер знает свое имя, его он тоже сможет сказать или отозваться на него.

- Вечера еще прохладные, а он на улице уже больше суток, поэтому может зайти погреться в магазины, аптеки, торговые центры. Денег с собой нет, поэтому ни еды, ни воды купить не сможет, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры «ЛизаАлерт».

Волонтеры просят обратить внимание на мужчин с сединой и бородой. На ногах у пропавшего шлепки. В день исчезновения он был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку и черные штаны. Если вам известно местонахождение пенсионера, сообщите об этом по номеру 8-800-70054-52.

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