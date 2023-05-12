В Екатеринбурге пропал 71-летний пенсионер

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 71-летнего Владимира Николаевича Вяткина. Последний раз пожилой мужчина выходил на связь 11 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза серые, особые приметы: носит седую бороду, нуждается в медицинской помощи, - уточнили добровольцы.

На момент исчезновения пенсионер был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, черные штаны, черные штаны, черно-синие сланцы.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Вяткин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».