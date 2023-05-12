В Екатеринбурге попрощались с тренером «Уралочки», погибшим во время спецоперации на Украине

Денису Ефанову было 45 лет. Фото: МАОУ ДО СШОР «Уралочка» по волейболу

В Екатеринбурге в Окружном доме офицеров утром 12 мая попрощались с выдающимся тренером «Уралочки» Денисом Ефановым, который погиб во время спецоперации на Украине. Ему было 45 лет. Как рассказали в спортивной школе, он прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

- Похороны состоятся на Родине Дениса Валерьевича в поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области, - рассказали в пресс-службе МАОУ ДО СШОР «Уралочка» по волейболу.

Также в школе отметили, что спортсменки мечтали попасть на тренировки именно к нему, так как он находил подход к каждой волейболистке.

- За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. сообщили в сообществе. - Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек.