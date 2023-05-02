На спецоперации погиб выдающийся тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка»

Тренера не стало 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На спецоперации 27 апреля погиб выдающийся тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов. Ему было 45 лет. Как рассказали в спортивной школе, Денис Ефанов погиб, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «МАОУ ДО СШОР Уралочка по волейболу».

- За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт, - сообщили в сообществе. - Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек! Можно продолжать бесконечно перечислять все таланты Дениса Валерьевича!

Также там отметили, что спортсменки мечтали попасть на тренировки именно к нему, так как он находил подход к каждой волейболистке.

В сообществе проинформировали, что семья погибшего нуждается в финансовой поддержке и помощи. Данные, куда можно отправить помощь, указаны в группе во «ВКонтакте» «МАОУ ДО СШОР Уралочка по волейболу».

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