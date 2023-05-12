Схема движения общественного транспорта изменена не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на десять дней закроют движение на участке улицы Мраморской. Ограничения в районе дома № 29 будут действовать с 22 по 31 мая. Как оказалось, там будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления.

- Схема движения общественного транспорта изменена не будет. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Самолетной и Туристов. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало изветсно, что в Екатеринбурге на десять дней закроют движение транспорта по улице Ротной, ограничения на участке в районе дома № 6а будут действовать с 22 по 31 мая. Как оказалось, здесь будут проводить работы по строительству газопровода.