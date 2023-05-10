Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Комбинатской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на десять дней закроют движение транспорта по улице Ротной, ограничения на участке в районе дома № 6а будут действовать с 22 по 31 мая. Как оказалось, здесь будут проводить работы по строительству газопровода.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Комбинатской, Предельной и переулку Лечебному. Руководство АО «Екатеринбурггаз» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение на улице Победы. Ограничения на участке от Индустрии до Ильича будут действовать с 19 мая по 15 октября. Планируется, что на этом отрезке будут производиться работы по ремонту тепломагистрали.