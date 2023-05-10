Кроме того на это время троллейбус, следующий по маршруту № 30, перестанет ходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение на улице Победы. Ограничения на участке от Индустрии до Ильича будут действовать с 19 мая по 15 октября. Планируется, что на этом отрезке будут производиться работы по ремонту тепломагистрали.

- Работы проведут специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того на это время троллейбус, следующий по маршруту № 30, перестанет ходить.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге до 1 декабря закроют движение по Карасьевской. Это связано со строительством улицы и проведением дорожных работ.