Ограничения введут 20 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до 1 декабря закроют движение по Карасьевской. Это связано со строительством улицы и проведением дорожных работ.

- Строители ООО «Проспект» закроют движение транспорта по улице Карасьевской, на участке от улицы Медногорской до дома № 52 на улице Карасьевской, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения введут 20 мая. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, в Екатеринбурге из-за строительства развязки снова закроют заезд на Синие камни под мостом. Заехать в микрорайон с 17 мая можно будет, повернув налево на перекрестке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru