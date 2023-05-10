Работами займутся специалисты ООО «АльмакорГруп»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге из-за строительства развязки снова закроют заезд на Синие камни под мостом. Заехать в микрорайон с 17 мая можно будет, повернув налево на перекрестке.
- Это связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Проехать нельзя будет по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания № 80 на улице Комсомольской. Работами займутся специалисты ООО «АльмакорГруп». Планируется ,что их закончат до 31 августа.
- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в мэрии.
Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за строительства развязки у «Калины» перекрыли переулок Базовый. Проезд будет закрыт в районе дома № 4 до 12 мая.
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