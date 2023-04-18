Движение автомобильного транспорта будет направлено в объезд по улице Яламова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за строительства развязки у «Калины» перекроют переулок Базовый. Проезд будет закрыт в районе дома № 4 с 29 апреля по 12 мая.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено в объезд по улице Яламова (вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта «Лесотехнический университет»), - рассказали в пресс-службе мэрии.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, ранее мы писали ,что в Екатеринбурге закроют движение по съезду с Комсомольской на Хрустальную, вдоль здания № 80 на улице Комсомольской. Здесь с 25 апреля по 1 мая также будут строить транспортную развязку на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

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