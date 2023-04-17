Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение по съезду с Комсомольской на Хрустальную вдоль здания № 80 на улице Комсомольской. Здесь с 25 апреля по 1 мая будут строить транспортную развязку на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В мэрии сообщили, что на въезде в микрорайон Синие Камни временно введут на перекрестке левый поворот.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина. Проехать нельзя будет на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Здесь проведут работы по ремонту тепломагистрали специалисты подрядной организации «ЖБИ 2020». Они продлятся с 1 мая по 15 октября.

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