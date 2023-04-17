В Екатеринбурге до 15 октября перекроют улицу Бабушкина

Проехать нельзя будет на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина. Проехать нельзя будет на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Здесь проведут работы по ремонту тепломагистрали специалисты подрядной организации «ЖБИ 2020». Они продлятся с 1 мая по 15 октября.

- Движение транспорта будет направлено по улицам: Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. При производстве работ будет обеспечена возможность проезда к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения, которые введут специалисты АО «Екатеринбурггаз», будут действовать с 24 по 28 апреля.

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