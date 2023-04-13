В Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение на участке улицы Полковой

Это связано с проведением работ по строительству газопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения, которые введут специалисты АО «Екатеринбурггаз», будут действовать с 24 по 28 апреля.

- Это связано с проведением работ по строительству газопровода. Движение транспорта будет направлено по улицам Предельной, Полевой, Мостовой, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее стало известно, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в этом сезоне не будут перекрывать улицы во время ремонта и будут проводить работы преимущественно по ночам.

- Максимально будем стараться работать в ночное время. Перекрытий не будет. Не вижу масштабных проблем при ремонте, - рассказал Алексей Бубнов.